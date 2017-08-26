Один із енергоблоків Рівненської АЕС відключили від мережі

Енергоблок №4 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС відключили від енергомережі 25 серпня. Про це повідомили у прес-службі Національної атомної енергогенеруючої компанії.

Відключення відбулося під дією автоматичного захисту генератора. Подію кваліфіковали рівнем «нуль - поза шкалою» за шкалою оцінки ядерних подій INES.

«Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та перебуває у межах діючих норм. Проводиться пошук і усунення причин даної події», - повідомили компанії.

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У роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1 750 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Як повідомляв УНІАН раніше, Рівненська АЕС, після проведення середнього планово-попереджувального ремонту, 21 серпня підключила до мережі енергоблок №4.

"21 серпня 2017 року о 18:55 енергоблок №4 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС підключено до енергомережі після завершення середнього планово-попереджувального ремонту. В даний час проводиться планове підвищення потужності блоку", - повідомляли в компанії.