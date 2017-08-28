Вартість Brent перевищила $52 на тлі наслідків урагану "Харві"

Світові ціни на нафту торгуються без єдиної динаміки в понеділок вранці через занепокоєння інвесторів з приводу наслідків урагану "Харві", повідомляє Прайм.

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Станом на 07:26 за Києвом вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,33%, до 52,15 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,38%, до 47,69 долара за барель.

Ринок реагує на наслідки урагану "Харві" в США, який призвів до скорочення нафтовидобутку в країні. Так, Бюро з питань безпеки та екологічного контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE) повідомило в суботу, що видобуток "чорного золота" в Мексиканській затоці скоротився майже на 25% через ураган.

Нафтогазові компанії США, що працюють на шельфі Мексиканської затоки, евакуювали понад 110 морських видобувних платформ та бурових установок. "Нафтопереробним потужностям Техасу може бути завдано значного довгострокового збитку", - наводить агентство Reuters слова старшого ринкового аналітика OANDA Джеффрі Халлі (Jeffrey Halley).

Ураган "Харві" обрушився на узбережжя Мексиканської затоки, його сила становила чотири бали за п'ятибальною шкалою. У суботу ж він послабшав до рівня тропічного шторму, а максимальна швидкість вітру на даний момент становить близько 64 кілометрів на годину.

"Харві" став найпотужнішим ураганом на території США за останні 12 років, відтоді як на країну в 2005 році обрушився шторм "Катріна", який призвів до затоплення міста Новий Орлеан в Луїзіані.