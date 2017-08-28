Хмельницька АЕС відключила другий енергоблок на плановий ремонт

Другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції відключений від енергомережі для проведення планового ремонту. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Читайте такожУкраїна скоротила частку поставок ядерного палива з Росії

"27 серпня о 10:59 енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту. Ремонтні роботи планується завершити за 63 діб", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що серед основних робіт: капітальний ремонт другого парогенератора і головного циркуляційного насоса, гідроємностей системи аварійного охолодження активної зони (САОЗ-2), першого циліндра низького тиску, циркуляційного насоса, арматури; середній ремонт реакторної установки, каналів систем безпеки, а також контрольно-профілактичні роботи на системі попередньої напруги захисної оболонки.

Також у планах - роботи з продовження ресурсу обладнання. Під час планового ремонту на другому енергоблоці ХАЕС планується виконати низку заходів, передбачених чинними програмами з підвищення безпеки.

Як зазначили в Міненерговугілля, радіаційний стан на промисловому майданчику ХАЕС та у прилеглих регіонах не змінювалося, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.