Україна скоротила споживання вугілля майже на 20%

Україна в липні 2017 року скоротила споживання кам'яного вугілля порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19,4% - до 3,57 мільйона тонн. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

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Також повідомляється, що порівняно з червнем цього року споживання вугілля в липні зросло на 11,3%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила споживання вугілля на 9,4% - до 31,3 мільйона тонн.

У червні 2017 року споживання кам'яного вугілля порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилося на 21,5% - до 3,2 мільйона тонн.