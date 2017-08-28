"Газпром" намагається оскаржити у Верховному суді України штраф АМКУ в 172 мільярди гривень

Російський газовий монополіст «Газпром» намагається оскаржити у Верховному суді України постанову Вищого господарського суду від 16 травня 2017 року, за якою Антимонопольний комітет виграв справу проти російської компанії і оштрафував її за порушення українського антимонопольного законодавства на суму 171,9 млрд. грн.

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Про це йдеться в ухвалі Верховного суду України від 15 серпня 2017 року, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«До Верховного суду України надійшла заява ПАТ «Газпром». Суддя.., розглянувши заяву ПАТ «Газпром» про перегляд Верховним судом України постанови Вищого господарського суду України від 16 травня 2017 за позовом Антимонопольного комітету України ... визначив: надати ПАТ «Газпром» термін для усунення недоліків (процедури подачі заяви про оскарження – УНІАН) до 29 серпня 2017 року», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року АМКУ висунув «Газпрому» штраф майже на 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

Оскільки штраф не був сплачений, АМКУ пізніше подав до Господарського суду Києва позов із заявою про примусове стягнення штрафу та пені (розмір якої дорівнює сумі штрафу), а також про визнання зобов'язання припинити порушення антимонопольного законодавства. Господарський суд Києва задовольнив цей позов на початку грудня 2016 року.

В кінці лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без зміни рішення госпсуду Києва про задоволення позову АМКУ. Рішення апеляційної інстанції стало приводом для «Газпрому» подати касацію.

У травні 2017 року Вищий господарський суд України відхилив касацію російського газового монополіста «Газпром» на рішення Антимонопольного комітету про стягнення з російської компанії 171,932 млрд грн. Після цих рішень Міністерства юстиції почало арешт активів «Газпрому» в Україні, а також пошук правових механізмів для такого арешту активів компанії за кордоном.