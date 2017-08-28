Ураган "Харві" призупинив роботу НПЗ у Х'юстоні - ціни на нафту пішли вгору

Ураган "Харві" в понеділок загрожує обрушити на Х'юстон нову хвилю дощів, посиливши наслідки повеней, парализовавших четвертий по чисельності населення місто США і роботу ряду НПЗ, повідомляє Reuters.

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"Харві" став найпотужнішим за останні 50 років ураганом, що обрушився на штат Техас, і забрав не менше двох життів. Як очікується, він затримається поблизу узбережжя Мексиканської затоки ще на кілька днів. У деяких частинах регіону за тиждень може випасти річна норма опадів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на узбережжі Мексиканської затоки базується майже половина американських нафтопереробних потужностей, і припинення роботи ряду НПЗ може вдарити з постачання бензину на південному сході США і в інших частинах країни. Закриті кілька НПЗ уздовж узбережжя Мексиканської затоки, в тому числі завод Exxon Mobil Baytown - другий за величиною в США.

"Ф'ючерси на нафту Brent до 10:36 за Києвом подешевшали на 0,1 відсотка, торгуючись біля позначки 52,36 долара за барель, ф'ючерси на WTI знизилися майже на 1 відсоток до 47,41 долара за барель", - зазначає видання.

Тим не менш аналітики сказали, що збої в роботі НПЗ обмежать доступність американської нафти, бензину та інших продуктів нафтопереробки, штовхнувши вгору ціни.

Школи, аеропорти та офісні будівлі Х'юстона в понеділок закрито, десятки доріг перетворилися на річки, затоплені багато житлові райони.

Президент США Дональд Трамп планує у вівторок відвідати Техас, щоб оцінити наслідки урагану, повідомила в неділю представник Білого дому.

Метеорологи порівнюють "Харві" з ураганом "Катріна", який у 2005 році зруйнував Новий Орлеан та забрав 1 800 життів.