Порошенко обіцяє, що найближчим часом Авдіївка не буде забезпечуватися газом від окупантів
Президент наголосив, що крок за кроком Донбас повертається до мирного життя.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що метою України є встановлення миру на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час відкриття загальноосвітньої школи №9 у місті Покровськ в Донецькій області.
Президент нагадав про відновлення енергопостачання взимку у Авдіївці.
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«Ми дуже добре пам’ятаємо, що було в Авдіївці цією зимою, коли за температури -25 (градусів) ворог не просто перебив енергопостачання, а ще й снайперами обстрілював ремонтників, які намагалися полагодити перебиті артилерією дроти. За моїм дорученням були зроблені інвестиційні проекти і на сьогоднішній день Авдіївка не залежить від енергопостачання з окупованої території, а зараз поставили завдання, щоб це саме було з газозабезпеченням. Я тримаю це питання на контролі і найближчим часом я сподіваюся і це завдання буде виконано», - розповів глава держави.
«24 серпня, на День незалежності відновлено водопостачання Торецька і так крок за кроком ми робимо все, для того, щоб повернути Донбас до мирного життя, наша мета – це мир на Донбасі», - підкреслив президент.