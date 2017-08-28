Порошенко обіцяє, що найближчим часом Авдіївка не буде забезпечуватися газом від окупантів

Президент України Петро Порошенко заявляє, що метою України є встановлення миру на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час відкриття загальноосвітньої школи №9 у місті Покровськ в Донецькій області.

Президент нагадав про відновлення енергопостачання взимку у Авдіївці.

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«Ми дуже добре пам’ятаємо, що було в Авдіївці цією зимою, коли за температури -25 (градусів) ворог не просто перебив енергопостачання, а ще й снайперами обстрілював ремонтників, які намагалися полагодити перебиті артилерією дроти. За моїм дорученням були зроблені інвестиційні проекти і на сьогоднішній день Авдіївка не залежить від енергопостачання з окупованої території, а зараз поставили завдання, щоб це саме було з газозабезпеченням. Я тримаю це питання на контролі і найближчим часом я сподіваюся і це завдання буде виконано», - розповів глава держави.

«24 серпня, на День незалежності відновлено водопостачання Торецька і так крок за кроком ми робимо все, для того, щоб повернути Донбас до мирного життя, наша мета – це мир на Донбасі», - підкреслив президент.