ЗМІ: Саудівська Аравія та Росія хочуть продовжити заморозку нафтовидобутку

Найбільші виробники нафти Саудівська Аравія та Росія наполягають на продовженні угоди зі скорочення видобутку нафти ще на три місяці — до кінця червня 2018 року, повідомляє Росбалт з посиланням на The Wall Street Journal.

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Здійснити цю ініціативу Ер-Ріяд і Москва, за інформацією співрозмовників видання, вже закликали інші країни-учасниці угоди ОПЕК, а також групу незалежних країн-виробників нафти, що приєдналися до цієї угоди (ОПЕК+).

За словами двох джерел WSJ, пропозицію продовжити угоду про скорочення видобутку нафти міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фалих обговорив зі своїм російським колегою Олександром Новаком ще в липні, на зустрічі в Санкт-Петербурзі під час попереднього засідання комітету з моніторингу реалізації цієї угоди. Після цього обидва міністри, які, як зауважує газета, є "найбільш впливовими фігурами серед представників країн-виробників нафти, що беруть участь в ОПЕК+", лобіювали підтримку ініціативи щодо продовження цієї угоди серед інших країн-учасниць, а також обговорювали таку ініціативу з країнами Перської затоки, що входять до ОПЕК.

Інших подробиць цих переговорів співрозмовники видання не уточнили.