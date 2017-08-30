Прибуток російського монополіста "Газпрому" впав у п'ять разів

Чистий прибуток російського газового концерну «Газпром» за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) скоротився в II кварталі 2017 року в 5,1 раза у порівнянні з показником за аналогічний період минулого року — до 47,893 млрд рублів, йдеться у фінансовому звіті компанії.

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Чистий прибуток за січень — червень скоротився в 1,6 раза і становив 381,346 млрд рублів, повідомляє RNS.

Виручка компанії в II кварталі становила 1,394 трлн рублів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Операційні витрати компанії за звітний період знизилися на 2,4%, становивши 1,198 трлн рублів.

Прибуток до оподаткування в II кварталі поточного року знизилася в 3,6 раза — до 82,689 млрд рублів.

Виручка компанії в першому півріччі становила 3,21 трлн рублів, що на 4,8% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Операційні витрати компанії за звітний період зросли на 0,9% і становили 2,705 трлн рублів.

Прибуток до оподаткування в січні — червні поточного року знизився в 1,5 раза — до 536,737 млрд рублів.

Виручка від продажу газу знизилася за шість місяців на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становила 1,664 трлн рублів, що в основному викликане зміцненням середнього курсу російського рубля до долара і євро на 17 і 20% відповідно.

Виручка від продажу газу в Європу та інші країни знизилася на 7% і становила 1,054 трлн рублів. Це пояснюється головним чином зниженням середніх цін, виражених в рублях (включаючи акциз і мита), на 13%, що було частково компенсовано зростанням реалізованих обсягів газу в натуральному вираженні на 9%, або 9,7 млрд кубометрів.

Чиста виручка від продажу газу в країни колишнього Радянського Союзу зменшилася на 9% і становила 151,268 млрд рублів. Чиста виручка від продажу газу в Росії збільшилася на 11% і становила 466,525 млрд рублів.