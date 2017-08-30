Нафта залишається під тиском після урагану "Харві"

Світові ціни на нафту в середу вранці знижуються, інвестори продовжують відігравати наслідки урагану "Харві", який обрушився на Мексиканську затоку; при цьому ринок слабо реагує на дані Американського інституту нафти (API) про зниження запасів у США, свідчать дані торгів.

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Вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,41% - до 51,45 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,30% - до 46,30 долара за барель, повідомляє Прайм.

"Повінь від тропічного шторму "Харві" впливає на переробні потужності і, отже, на попит на нафту", - наводить агентство Рейтер слова експертів банку ANZ. За даними американського міністерства енергетики, дев'ята частина нафтопереробних потужностей США зупинені через ураган "Харві".

Ураган "Харві" у п'ятницю обрушився на узбережжя Мексиканської затоки, його сила становила чотири бали за п'ятибальною шкалою. У суботу він послабшав до рівня тропічного шторму. "Харві" став найпотужнішим ураганом на території США за останні 12 років, з тих пір як на країну в 2005 році обрушився шторм "Катріна".

На цьому фоні дані API про зниження запасів "чорного золота" в США слабо впливають на вартість нафти. Згідно зі звітом API, запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 25 серпня, скоротилися на 5,78 мільйона барелів, до 457,42 мільйона барелів.

Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинзі (Cushing) зросли на 582 тисячі барелів. Запаси бензину збільшилися на 476 тисяч барелів, дистилятів - знизилися на 486 тисяч барелів, повідомив API. Пізніше в середу будуть опубліковані дані міненерго США про запаси нафти в країні за тиждень.