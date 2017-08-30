Газові схеми залишаються: в ЄС нагадали уряду про зобов’язання скасувати монополію облгазів

Україна не виконує взятих на себе зобов’язань перед Енергетичним співтовариством, уряд продовжує цементувати привілейоване становище облгазів під приводом перехідного періоду. Про це DW заявив представник Секретаріату Енергетичного співтовариства Дірк Бушле.

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"Це неприпустимо, коли під виглядом заходів із соціального захисту закріплюється концентрація на ринку", - наголосив Бушле.

Минулого тижня співтовариство відкрило провадження щодо порушення зобов’язань, які взяла на себе Україна, вступаючи в організацію. Європейські партнери вимагають скасувати привілеї для окремих постачальників і якнайшвидше дати "зелене світло" новим компаніям, що передбачено законом про ринок газу.

Постановою Кабінету міністрів №187 від 22 березня 2017 року весь ринок газу для населення вписаний у тісні рамки: "Нафтогаз" купує паливо українського видобутку за фіксованою ціною у своєї дочірньої компанії "Укргазвидобування" і передає його на реалізацію чітко визначеному переліку газорозподільчих компаній. "Цим положенням закріплюються позиції монополістів - облгазів. Фіксовані ціни спотворюють ідею вільного ринку і блокують залучення міжнародних компаній", - говорить Бушле.

Як пише видання, обласні газорозподільчі компанії - монополісти і мають майже безмежну владу над своїми клієнтами. Власник більшості облгазів - олігарх Дмитро Фірташ, який добре знається на посередницьких газових схемах ще з часів сумнозвісного "РосУкрЕнерго". Облгази зазвичай оформлені на офшорні компанії і подекуди громадяни навіть не знають, кому саме вони платять за газ. Вони є операторами обласних газоросподільчих мереж, які належать не їм, а державі.

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"Це дуже незвичні структури, які не мають сенсу. З одного боку облгази не зацікавлені здійснювати значні інвестиції в мережі, з іншого боку вони можуть блокувати використання мереж конкурентами, які також хочуть вийти на кінцевого споживача", - зазначає експерт Німецької групи радників при уряді України Ґеорґ Цахманн.

Німецький експерт констатує, що виходом на український ринок газу цікавляться і великі західні компанії, такі як французька Engie. Поява інших гравців дала би українським споживачам можливість обирати собі постачальника, який запропонує найкращу ціну. Наприклад, у Німеччині споживач може обрати з декількох десятків постачальників. При цьому найдешевші з них продають газ на 30-50 відсотків дешевше, ніж найдорожчі. Поміняти постачальника можна негайно, лише заповнивши формуляр в інтернеті, щойно чинний оператор підніме ціни. Таку перспективу з подачі Європейського Союзу з 2015 року теоретично отримали і українці. Саме забезпечення конкуренції - основна мета ухваленого тоді за європейським зразком закону про ринок газу.

Однак, у березні цього року Кабінет міністрів України ще на рік подовжив "перехідний період", протягом якого за облгазами та їх дочірніми структурами закріплено ексклюзивне право на постачання газу. Офіційна мета перехідного періоду - унеможливити стрибок цін.

Енергетичне співтовариство скерувало українському урядові лист з пропозиціями, як забезпечити виконання міжнародних зобов’язань, гарантувавши соціальний захист населення. Ці пропозиції передбачають право на перехідний період в разі потреби регулювати відпускні ціни на рівні окремих областей. Однак закуповувати газ всі оператори мають на рівних умовах - на конкурентних оптових ринках. Це дозволило би міжнародним гравцям робити українцям цікаві цінові пропозиції, переконаний Бушле. Крім того, можливість напряму продавати видобутий в Україні газ отримав би і "Нафтогаз" - без непотрібних посередників в особі облгазів.

Цахманн зазначає, що Європейський Союз усвідомлює, що нинішній статус-кво лише веде до збагачення власників облгазів, тому через Енергетичне співтовариство Захід вирішив покласти цьому край. "Більшість облгазів належить Дмитрові Фірташу, який встановив цю систему за допомогою своїх політичних зав’язків", - констатує Цахманн.

Тим часом, додає німецький експерт, облгази продовжують безкоштовно користуватися державними газорозподільчими мережами.