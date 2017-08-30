Порошенко: треба запустити власне виробництво скрапленого газу, щоб не залежати від Росії

Президент України Петро Порошенко наголошує на необхідності запуску власного виробництва скрапленого газу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час робочої поїздки до Львівської області.

«В умовах гібридної війни, коли основним постачальником скрапленого газу була РФ, були прийняті рішення щодо припинення або обмеження постачання, так само, як це відбувалося з природнім газом. Ми маємо навчатися жити в умовах гібридної війни», - заявив президент.

«Ми поговорили з урядом, були дані відповідні доручення відповідним міністерствам, виробникам. Ми маємо налагодити власне виробництво скрапленого газу, і ті заблоковані обсяги з РФ мають бути компенсовані українським виробником», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом в Україні відзначається різке зростання цін на автогаз у мережах АЗС. Станом на 28 серпня ціни вже досягли значень 16,49-16,99 грн за 1 літр.

За даними UPECO, причинами зростання цін стали високий рівень споживання газу, дефіцит його поставок, а також нестача потужностей на ринку для зберігання цього виду пального.

23 серпня міністр економічного розвитку Степан Кубів дав доручення низці державних органів, включаючи Міністерство енергетики та Антимонопольний комітет, проаналізувати ситуацію на ринку скрапленого газу та внести пропозиції для розв’язання цієї ситуації.