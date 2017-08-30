Американська корпорація інвестує $650 мільйонів в українські енергопроекти

Корпорація закордонних приватних інвестицій США (OPIC) планує інвестувати 650 мільйонів доларів у ряд нових проектів в Україні, заявив президент корпорації Рей Вошберн в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

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"У безпосередніх планах нашої корпорації знаходяться проекти з інвестування 250 мільйонів доларів у новий проект з "Енергоатомом". Ще одна угода на стадії укладення - з будівництва енергооб'єктів в Запоріжжі. Це буде проект на 400 мільйонів доларів", - сказав Вошберн.

Президент OPIC подякував за допомогу в підготовці цих проектів міністру фінансів Олександру Данилюку.

Також Вошберн повідомив про досягнення домовленостей по двом проектам в Україні на підтримку малого бізнесу. "Ми вже провели перші зустрічі, які дали старт цих проектів", - додав він.

Крім того, президент OPIC повідомив про ведення переговорів з ще одним проектом, не уточнюючи подробиць та суми інвестицій. "Ми зацікавлені в поглибленні економічних зв'язків між двома країнами і дуже символічно, що моя перша поїздка після призначення саме сюди", - підкреслив Вошберн.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловив надію, що двостороннє співробітництво буде успішним, і подякував США за підтримку нашої країни.

"Глибоко переконаний, що ми зможемо в подальшому забезпечити динамічніше економічне зростання. Нам для цього потрібні інвестиції, і я думаю, що в рамках нашого співробітництва ми зможе визначити ті пріоритети, які будуть вигідні обом сторонам", - сказав голова уряду.