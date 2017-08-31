Продавали паливо сумнівної якості: на Одещині виявили підпільний автозаправний комплекс
В ході обшуків виявлено та припинено незаконну діяльність підпільного автозаправного комплексу з реалізації пально-мастильних матеріалів сумнівного походження без відповідних дозвільних документів.
В Одеській області правоохоронці на території продовольчої бази виявили нелегальний автозаправний комплекс.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС в Одеській області, напередодні співробітниками вказаного управління та регіонального Управління СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури області проводились слідчо-розшукові дії.
Зокрема, проведено обшуки складських приміщень на території продовольчої бази в місті Білгород-Дністровському.
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В ході обшуків виявлено та припинено незаконну діяльність підпільного автозаправного комплексу з реалізації пально-мастильних матеріалів сумнівного походження без відповідних дозвільних документів.
За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальні цінності підакцизної групи на загальну суму 2,7 млн грн, в тому числі понад 35,7 тонни дизельного палива і 4 автомобілі.
Розслідування триває за ознаками частини 1 статті 204 (Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.