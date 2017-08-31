Міненерговугілля шукає членів спостережної ради нового оператора ГТС

Міністерство енергетики та вугільної промисловості оголосило конкурс на заміщення вакантних посад чотирьох незалежних членів наглядової ради держкомпанії, нового оператора газотранспортної системи - «Магістральні газопроводи України». Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«Міненерговугілля відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства... оголошує конкурсний відбір на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради ПАТ «Магістральні газопроводи України» (оператор ГТС)», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році уряд ініціював реформу «Нафтогазу України» з метою виконання вимог Третього енергетичного пакету Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування і постачання палива кінцевим споживачам.

У рамках реформи 9 листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення нової компанії - оператора ГТС - «Магістральні газопроводи України».

В середині грудня 2016 року голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив, що у зв'язку з розглядом взаємних позовів держхолдингу і російського газового монополіста «Газпром» компанія «Магістральні газопроводи України» зможе повноцінно запрацювати лише в третьому кварталі 2017 року. На початку липня Кабмін почав процедуру відбору членів спостережної ради нової компанії.