Нафта продовжує дешевшати на даних із США
Brent подешевшала до $50,70 за барель, WTI - до $45,94 за барель.
Світові ціни на нафту слабо знижуються в четвер вранці, так як трейдери, як і раніше стурбовані скороченням обсягів переробки цієї сировини після урагану "Харві", повідомляє Прайм.
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Станом на 08:41 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,06%, до 50,70 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,04%, до 45,94 долара за барель.
Інвестори все так само стурбовані наслідками урагану "Харві" в США, який у п'ятницю обрушився на узбережжя Мексиканської затоки. У четвер вранці "Харві" був переведений в статус "тропічної депресії" зі швидкістю вітру до 55 кілометрів на годину. На піку потужності постійна швидкість вітру урагану сягала 215 кілометрів на годину. Зараз "Харві" знаходиться в центральній частині Луїзіани.
На ринках зберігаються побоювання щодо того, чи зможе скорочення запасів нафти в США компенсувати різке зниження попиту на неї. Так, дані Міненерго США, опубліковані в середу, суттєво не вплинули на котирування.
За даними міністерства, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 25 серпня, знизилися на 5,4 мільйона барелів, або на 1,2% - до 457,8 мільйона барелів. Аналітики ж очікували скорочення запасів лише на 0,41%, або на 1,908 мільйона барелів.
При цьому видобуток нафти в США за тиждень, за даними відомства, збільшився на 0,02%, або на 2 тисячі барелів на добу, до 9,53 мільйона барелів на добу. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) зросли на 0,7 мільйона барелів і становлять 57,2 мільйона барелів.