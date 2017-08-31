"ДТЕК Енерго" Ахметова скоротила збиток у 8 разів

Операційна компанія "ДТЕК Енерго", що забезпечує управління активами у вуглевидобутку, тепловій енергетиці та дистрибуції найбільшого приватного українського енергохолдингу ДТЕК, акціонером якої є Рінат Ахметов, в першому півріччі 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротила чистий збиток в 8,1 рази – до 1,003 мільярда гривень. Про це йдеться у фінансовій звітності, опублікованій на сайті компанії.

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Також повідомляється, що виручка за звітний період зросла на 19% - до 67,684 мільярда гривень, а валовий прибуток збільшився в 3,2 рази – до 9,364 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, "ДТЕК Енерго" в 2016 році скоротила чистий збиток в 5,5 рази - до 6,7 мільярда гривень. У 2015 році ДТЕК збільшив чистий збиток в порівнянні з 2014 роком майже в два рази - до 37,399 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент". У вугільний блок ДТЕК входять "ДТЕК Павлоградвугілля" (об'єднує 10 шахт), "ДТЕК Добропіллявугілля" (5 шахт), "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", "ДТЕК Ровенькиантрацит" (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "ДТЕК Свердловантрацит" (5 шахт та 3 збагачувальні фабрики), "Шахта "Білозерська" і п'ять збагачувальних фабрик. При цьому підприємства "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", "ДТЕК Ровенькиантрацит" і "ДТЕК Свердловантрацит" залишилися на тимчасово окупованій території Донбасу.

Також компанія володіє 9 з 14 ТЕС в Україні.