"З нас гроші - ДТЕК прибутки": експерт підрахував вигоду компанії Ахметова від формули "Роттердам+"

Компанія «ДТЕК Енерго», яка відповідає за видобуток вугілля, роботу ТЕС і дистрибуцію електроенергії найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, змогла збільшити в першому півріччі 2017 року операційний прибуток до амортизаційних відрахувань (EBITDA) в 3,1 раза до 9,7 млрд грн через введення формули ціноутворення на вугілля «Роттердам+», яка майже в 2 рази збільшила вартість виробленої компанією електроенергії.

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Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook експерт в енергетичній сфері Андрій Герус, розрахувавши значення EBITDA, виходячи з даних офіційного звіту компанії за перші 6 місяців цього року.

«ДТЕК опублікував фінансові результати за 6 місяців. Операційний прибуток до амортизаційних відрахувань (EBITDA) за рік зріс у 3,1 раза і становив 9,7 млрд грн. Зростання значення EBITDA є наслідком введення формули «Роттерам+», за якою тариф на електроенергію від теплової генерації зріс майже в два рази», - зазначив експерт.

За словами Геруса, в кінцевому підсумку таке зростання фінансового показника «ДТЕК Енерго» було забезпечене за рахунок українських споживачів.

«Компанія ДТЕК не може більше нікуди продати своє вугілля за ціною «Роттердам +». Тому з такою ціною його оплачуємо ми. Давайте сприймати «Роттердам +» як нашу маленьку національну філантропічну ініціативу... Ідея проста: з нас гроші - ДТЕК прибутки», - додав Герус.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до фінансової звітності «ДТЕК Енерго», компанія в першому півріччі 2017 року скоротила чистий збиток у 8,1 раза – до 1,003 млрд грн. При цьому, її виручка за звітний період зросла на 19% - до 67,684 млрд грн, а валовий прибуток збільшився в 3,2 раза – до 9,364 млрд грн.

Довідка УНІАН. Формула «Роттердам+» була затверджена у квітні 2016 року. Згідно з формулою, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, які виробляють ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Раніше в НКРЕКА заявляли, що така методика розрахунку повинна була усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони АТО і позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Ця формула була розкритикована експертами, а також урядом. Зокрема, міністр енергетики Ігор Насалик сказав, що нове ціноутворення не вирішило проблеми диверсифікації поставок вугілля, а Герус заявляв, що завдяки новій формулі теплова генерація, велика частина якої знаходиться в руках Ахметова, додатково заробила понад 10 млрд грн.