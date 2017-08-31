Газопровід в обхід України: у "Газпромі" розповіли, скільки кілометрів "Турецького потоку" вже побудували

Російський монополіст «Газпром» побудував вже 220 км морської частини газопроводу «Турецький потік», йдеться в повідомленні газового холдингу за підсумками селекторної наради компанії.

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«На південному європейському напрямку повним ходом ведеться будівництво "Турецького потоку". На сухопутній ділянці у Росії завершено буріння двох мікротунелів і проведення труб. На морській ділянці укладено вже 220 км сумарно за двома нитками», — заявив під час наради голова «Газпрому» Олексій Міллер, передає RNS.

У середині серпня голова Міненерго РФ Олександр Новак повідомив, що «Газпром» побудував 170 км морської частини газопроводу «Турецький потік».

«Турецький потік» — проект безтранзитного експортного газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини з суміжними країнами. Перша нитка газопроводу буде призначена для турецького ринку, друга — для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки — 15,75 млрд кубометрів газу в рік. 10 жовтня 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду за проектом «Турецький потік».

Будівництвом морської ділянки газопроводу займається компанія South Stream Transport B. V. (100-процентне дочірнє товариство «Газпрому»). 8 грудня 2016 року компанія South Stream Transport підписала контракт зі швейцарською компанією Allseas Group на будівництво першої нитки морської ділянки газопроводу, 20 лютого 2017 року був підписаний контракт на укладання другої нитки газопроводу. 7 травня судно Audacia почало будівництво газопроводу «Турецький потік» біля російського узбережжя.