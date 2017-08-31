"Енергоатом" приєднався до системи відстеження порушень у закупівлях DoZorro

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" приєдналася до системи ризик-індикаторів DoZorro, яка дозволяє автоматично визначати потенційні порушення у закупівлях через електронну систему Prozorro, повідомила прес-служба компанії.

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Зазначається, що функція ризик-індикаторів у рамках системи ProZorro заробила 30 серпня, на початковому етапі проводиться облік 16 показників, які сигналізують про ризики. В перспективі таких показників буде понад 60.

Система, зокрема, відстежує аномальну економію (понад 60%), роботу постачальника тільки з одним замовником, не деталізоване тендерне оголошення, надмірно велика кількість лотів в одній закупівлі та інші фактори.

"Як компанія, яка першою серед державних підприємств України запровадила систему Prozorro і вже заощадила з її допомогою більш 400 мільйонів гривень, "Енергоатом" зацікавлений в її подальшому вдосконаленні. На адресу Prozorro звучало досить багато критичних зауважень, які в основному стосувалися того, що система не знімає проблеми корупційної складової при проведенні тендеру, а лише дає можливість побачити її постфактум. Нова опція дозволить працювати на випередження і запобігати проведення закупівель за проблемним тендерів, і це піде на користь у першу чергу саме замовнику", - повідомила директор Департаменту документального забезпечення роботи Тендерного комітету "Енергоатому" Людмила Сумера, слова якої цитує прес-служба компанії.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня Мінекономрозвитку України запустило систему ризик-індикаторів, яка дозволяє автоматично визначати потенційні порушення у закупівлі через електронну систему Prozorro до того, як вони відбулися.

В кінці липня Мінекономрозвитку також запустило рейтинг замовників системи Prozorro, який дозволяє аналізувати і підвищувати ефективність закупівель організаціями, які працюють в одній сфері.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.