Вартість нафти падає після зростання на 3% днем раніше

Світові ціни на нафту в п'ятницю вранці опускаються в рамках корекції; ввечері в четвер нафта дорожчала на 3% на стурбованості інвесторів щодо наслідків урагану "Харві" для нафтового сектора США, повідомляє Прайм.

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"Станом на 07:02 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,25% - до 52,73 долара за барель. Днем раніше вартість збільшилася майже на 3,5%. Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,66% - до 46,92 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Вартість нафти опускається в рамках корекції після сильного зростання в четвер, динаміка була спровокована переживаннями інвесторів щодо того, які наслідки надав ураган "Харві" на нафтопереробні потужності США. В результаті урагану вибула майже дев'ята частина всіх переробних потужностей країни, повідомило американське міністерство енергетики.

Сприяло зростанню цін й зниженню запасів "чорного золота" за тиждень. Зменшення запасів за підсумками тижня, що завершився 25 серпня, становило 5,4 мільйона барелів, або на 1,2% - до 457,8 мільйона барелів. Прогноз аналітиків передбачав зменшення лише на 0,41%, або на 1,908 мільйона барелів, до 461,292 мільйона барелів.

"Схоже, всі вирішили, що ураган більше вплине на переробні потужності, ніж на видобуток. Видобуток нормалізується швидше, ніж нафтопереробка, що лише погіршить ситуацію з надлишком нафти", - наводить агентство Рейтер слова ризик-менеджера нафтового ринку компанії Mitsubishi Corp. Тоні Нунана (Tony Nunan).

Пізніше в п'ятницю ринок очікує статданих від американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE) про кількість бурових установок в США за підсумками тижня. За підсумками що завершився 25 серпня робочого тижня кількість бурових установок у США зменшилося на шість штук, або на 0,63%, до 940 одиниць. У річному вираженні кількість бурових установок зросла на 451 штуку, або в 2,08 рази.