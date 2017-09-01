Транзит російського газу через Україну зріс на 23%

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) за січень-серпень 2017 року зріс на 23,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 61,95 мільярда кубометрів, повідомляє прес-служба оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

Читайте також"Газпром" відрапортував про рекордні постави газу до Європи

Згідно з повідомленням, це значення транзиту є максимальним, починаючи з 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів.

За 7 місяців 2017 року транзит газу зріс на 22,8% - до 52,3 мільярда кубометрів.