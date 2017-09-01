Запаси антрацитового вугілля на ТЕС продовжують скорочуватися

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 28 серпня по 1 вересня поточного року скоротилися на 0,5% – до 577,2 тисячі тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси вугілля газової марки скоротилися на 2,3% – до 1096 мільйона тонн з 1,122 мільйона тонн.

Загалом запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень скоротилися на 1,7% – до 1,673 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон раніше заявляв, що Україна для проходження наступного опалювального сезону повинна накопичити до середини жовтня 2017 року 1,8 мільйона тонн антрациту та 2-2,2 мільйона тонн вугілля газових марок.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій та Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР та завозився з непідконтрольною території Україні. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО наприкінці січня 2017 року. Наприкінці липня одна з найбільших енергогенеруючих компаній "Центренерго" уклала з американською компанією XСoal Energy & Resources контракт на постачання до кінця цього року 700 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитової групи. У кінці серпня XCoal Energy and Resources відправила в Україну першу партію антрацитового вугілля в обсязі 85 тисяч тонн.