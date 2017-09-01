Нацкомісія збільшила плату "Укргідроенерго" за електроенергію на 74%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла рішення збільшити плату на відпуск електроенергії компанією-оператором ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго" на 74,4% - до 37,84 копійки/кВт-год. Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні НКРЕКП.

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Крім цього, НКРЕКП переглянула ставки плати за робочу потужність і встановила наступні її значення: на третій квартал 2017 року 190,7 тисячі гривень за 1 МВт; на четвертий квартал – 185,3 тисячі гривень за 1 МВт.

З урахуванням квартальної ставки за робочу потужність середньорічний тариф для "Укргідроенерго" становитиме 65,6 копійки/кВт. Також Нацкомісія озвучила прогноз відпуску електричної енергії компанією в 2017 році на рівні 10,309 мільярда кВт-год.

На цьому ж засіданні Нацкомісія збільшила розмір інвестиційної програми компанії на 2017 рік на 29,5% - до 4,973 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2017 року НКРЕКП прийняла рішення знизити плату на відпуск електроенергії для "Укргідроенерго" на 22,3% - до 21,7 копійки/кВт-год, а також збільшила розмір інвестиційної програми компанії на 2017 рік на 9,5% - до 3,839 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Компанія "Укргідроенерго" експлуатує 103 гідроагрегати на 10 гідроелектростанціях на Дніпрі та Дністрі, загальна встановлена потужність яких становить 5744 МВт. Робота ГЕС та ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.