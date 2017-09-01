Україна збільшила імпорт газу майже в 2 рази

Імпорт природного газу в Україну за січень-серпень 2017 року зріс на 95,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 9,4 млрд куб. м. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

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Згідно з повідомленням, за звітний період імпорт зі Словаччини становив 7,1 млрд куб. м газу, з Угорщини - 1,5 млрд куб. м, із Польщі - 0,8 млрд куб. м. Відзначається, що з Росії Україна не імпортує газ з листопада 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу, що на 7,8% більше, ніж у 2015 році. Минулого року «блакитне» паливо імпортувалася тільки з країн ЄС, зокрема, зі Словаччини - 9,1 млрд куб. м, Угорщини - 1 млрд куб. м і Польщі - 1 млрд куб. м.