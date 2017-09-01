Росія дозволила експорт дизпалива до України ще одному виробнику - ЗМІ

Федеральна служба технічного експортного контролю Росії дала дозвіл ТОВ «Газпром нафтохім Салават» на експорт до України 100 тис. т дизельного палива в місяць. У той же час імена інших учасників даних поставок, які потрібно реєструвати в ФСТЕК, невідомі. Про це Enkorr повідомили джерела на ринку, знайомі з ситуацією.

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«Салават» отримав дозвіл на 100 тис. т на місяць, поставки вже почалися», – повідомило джерело на умовах конфіденційності.

За даними іншого співрозмовника, покупцем салаватського дизпалива став «Сокар». Джерело в азербайджанській компанії підтвердило дану інформацію.

Між тим поки невідомо, хто є контрактодержателем в цьому експорті, інформація про якого обов'язкова при отриманні дозволу ФСТЕК. Деякі джерела вважають, що ним є компанії з орбіти Сергія Курченка. Однак джерела в оточенні олігарха цю інформацію поки не підтверджують, але і не спростовують, пише видання.

З 2015 року Росія ввела особливий режим експорту дизельного палива до України, визнавши його товаром подвійного призначення. З 2016 року російські виробники повинні отримувати дозволи ФСТЕК, надаючи детальну інформацію про одержувачів цієї продукції в Україні. З 2016 року єдиним постачальником ДТ до України є компанія «Роснефть», що працює через швейцарського трейдера Proton Energy Group S. A. Поставки здійснюються виключно через нафтогін «Самара – Західний напрямок». У січні-липні 2017 року по маршруту було поставлено близько 800 тис. т продукту.