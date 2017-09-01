"Енергоатом" відкрив на базі ЗАЕС унікальний тренажерний комплекс для підготовки персоналу

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відкрила на базі Запорізької АЕС перший унікальний навчально-тренувальний центр для підготовки персоналу, в якому є повномасштабний тренажер реакторної установки енергоблоку ВВЕР-1000, який експлуатується на українських АЕС. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«Я пам'ятаю середину 90-х років, коли зародилася ця ідея зібрати обладнання першого контуру і застосувати його для підготовки нашого ремонтного персоналу. І сьогодні ця ідея втілилася в життя. Вона втілилася руками колективу Запорізької АЕС, будівельників за допомогою Європейської комісії, яка фінансувала проект. На кошти Європейської комісії поставлено унікальне обладнання, тренажерний парк. Два роки тому ми взяли на себе зобов'язання завершити свою частину, і сьогодні це зобов'язання ми виконали», - сказав присутній на відкритті центру президент компанії Юрій Недашковський.

За інформацією компанії, цей тренажерний комплекс є сучасною навчальною базою для підготовки в галузі техобслуговування і ремонту ядерного енергоблоку.

«Допомога Єврокомісії, в рамках якої поставлені 4 тренажери, промислові та офісні меблі, комп'ютерна та проекційна техніка та обладнання для 22 навчальних лабораторій і передані найкращі світові методології навчання ремонтного персоналу компанії-оператора АЕС, склала 12,87 млн євро. Україна оцінює повну вартість своєї частини проекту в 0,5 млрд грн», - повідомили в компанії.

Також наголошується, що тренажер реакторної установки атомного енергоблоку буде сприяти підготовці і підвищенню кваліфікації ремонтного персоналу, що дозволить виконувати операції по технічному обслуговуванню і ремонту на встановленому діючому обладнанні у відповідності з найвищими стандартами безпеки.

«У рамках реалізації проекту зведений корпус «Г», який входить в комплекс будівель навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. На семи відмітках корпусу «Г» розміщені спеціалізовані навчальні лабораторії за різними напрямками. В залізобетонному ядрі споруди, що імітує гермозону енергоблоки типу ВВЕР-1000, змонтовано основне обладнання четвертої петлі реакторної установки», - відзначили в прес-службі, додавши, що в Центрі також представлено діюче обладнання та системи, що забезпечують розбирання/збирання реактора, перевантаження ядерного палива, стенд для випробування приводів системи управління захисту реактора.

Як повідомляв УНІАН, будівництво тренажерного комплексу було розпочато у 1996 році. Пізніше, в період економічної кризи 1998-2002 років, будівельні роботи були заморожені. У 2002 році вони були відновлені.

В 2007 році Україна та ЄС уклали Угоду про спільне завершення будівництва і введення центру в експлуатацію.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.