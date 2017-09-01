Енергокомпанії почали зберігати газ в українських ПСГ в режимі "митного складу"

У серпні ENGIE Energy Management Ukraine і «Торговий дім «Сокар Україна» першими почали закачувати природний газ в українські підземні сховища (ПСГ), оформлюючи його в режимі «митного складу», що дозволяє до 3 років (1 095 днів) зберігати ресурс без сплати податків і митних зборів. Про це повідомили в Енергетичній митниці ДФС, передає Enkorr.

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«Компанії привезли імпортний газ і залишили його на ліцензованому митному складі, тобто в підземних сховищах ПАТ «Укртрансгаз», – повідомили у відомстві.

За даними «Консалтингової групи А-95», у серпні українська дочірня компанія ENGIE отримувала газ від своєї материнської трейдингової структури, а «Торговий дім «Сокар Україна» – закупив газ у польського PKN Orlen, який дебютував на українському ринку природного газу.

«По суті, вперше в історії європейський газ зберігатиметься в Україні на ліцензованому митному складі», – відзначають в Енергетичній митниці.

Тривале зберігання газу в українських ПСГ без митного оформлення дозволено з 2 червня цього року. До цього митне оформлення газу, імпортованого до України для його зберігання в ПСГ, можна було проводити тільки в режимі «транзит». При цьому Митним кодексом встановлені терміни транзитних перевезень трубопровідним транспортом – 31 доба. Такі умови не були економічно вигідні для іноземних газових трейдерів.

Зберігання в режимі «митного складу» дозволяє компаніям постачати газ з Європи в сезон низьких цін, закачувати в українські ПСГ, а в період сезонного зростання цін оформити його для продажу.

Нагадаємо, «Укртрансгаз» готовий надати вільний об'єм 14 млрд куб. м в ПСГ (всього в Україні близько 30 млрд куб. м) для зберігання в режимі «митного складу» за ціною €0,4/МВт (або €4,2/тис. куб. м) за цикл зберігання. Така ціна, за твердженням «Укртрансгазу», є найнижчою в Європі.

Довідка. ENGIE – одна з найбільших європейських енергокомпаній, яка займається генерацією, передачею та постачанням електроенергії, видобутком, транспортуванням та постачанням природного газу, а також альтернативними джерелами енергії. У 2016 р. обіг компанії становив €66,6 млрд. ТОВ «Енжі Енерджі Менеджмент Юкрейн» засновано в Києві в серпні 2016 р. 99% статутного капіталу належить GDF International, 1% – АТ «Сопранор» (обидві – Франція). Керівником є Ольга Жуковська.

Представництво SOCAR було відкрито в Україні в 2008 р. В 2009 р. компанія придбала близько 20 АЗС мережі «Тала-Нафта» в Одеській і Миколаївській областях, а також велику нафтобазу «Світанок» в Одеській області. У 2010-2011 рр. компанія взяла під контроль заправні мережі ONIO (4 АЗС у Києві та області) і GFC (Львівська область). У серпні 2012 р. SOCAR отримав дозвіл АМКУ на придбання 26 АЗС і однієї нафтобази групи «Калина». Мережа оперує 60 АЗС в Україні, у тому числі двома нафтоналивними бункеровщиками: «Баку-1» в Києві і «Гянджа» в Одесі. З кінця 2016 р. компанія займається в Україні також і торгівлею природним газом.