Посол Чалий розповів, коли перше судно з американським вугіллям прибуде в Україну

Перше судно з 62 тоннами енергетичного вугілля, яке минулого тижня вийшло у море з американського порту у Балтиморі, повинно прибути в Україну до середини вересня.

Читайте такожУкраїна скоротила споживання вугілля майже на 20%Про це посол України у США Валерій Чалий сказав в інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня". "Згідно з умовами контракту, до кінця року очікується поставка 700 тис. т антрацитового енергетичного вугілля із США. Було заплановано, що обсяг першої поставки становитиме 85 тис. т. Проте відправникам удалося швидко знайти трохи менше судно на 62 тис. т, при завантаженні якого я був присутній разом з американськими високопосадовцями. Судно з американським вугіллям ще минулого тижня вийшло з порту м. Балтімор, йтиме орієнтовно три тижні, отже, десь ближче до середини вересня можна очікувати на його прибуття в порт "Південний"", - заявив Чалий.

"Треба зазначити: цей контракт є важливим з точки зору розвитку українсько-американських торговельних відносин, а передусім він є ще одним кроком на шляху диверсифікації постачання енергетичних ресурсів. Україна отримує доступ до надійного та прозорого джерела поставок вугілля зі Сполучених Штатів", - додав посол.

Разом з тим він повідомив, що наступна партія вугілля має бути більшою - орієнтовно 120 тис. тонн. За словами посла, ця партія повинна прибути в Україну на початку жовтня, й загалом очікується прибуття одного-двох суден щомісяця.

"У разі успішного першого етапу співробітництва, наступного року Україна за потреби може закупити більше американського енергетичного вугілля, йшлося про обсяги до 2 млн т. Проте всі контрактні умови, обсяги і ціна — переговорний процес двох господарюючих суб'єктів України та США", - наголосив Чалий.

Посол зазначив, що партнер з американської сторони, а саме компанія XСoal - це надійний виробник і досвідчений експортер вугілля.

"Компанія розраховує на тривалі відносини з українською стороною. Розглядає не тільки торговельну складову, а й, що важливо, інвестиційну також. Компанія зацікавлена в інвестуванні в сектор вугільної промисловості та газовидобування в нашій країні, співпрацює з Американською торговою палатою в Україні", - сказав посол.

Також він розповів загалом про поставки вугілля з США до України.

"Що стосується поставок вугілля зі Сполучених Штатів в Україну взагалі, зокрема коксівного для потреб металургійного сектору, то, за американською статистикою, такі поставки в Україну протягом останніх років відбуваються регулярно. Так, у 2015 р. було поставлено 2,5 млн т, у 2016 р. — 1,8 млн. За результатами першого півріччя 2017 р., обсяги таких поставок збільшилися на 42% (порівняно з аналогічним періодом минулого року) і становили 1,3 млн т", - повідомив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, одна з найбільших українських енергогокомпаній "Центренерго" уклала з американською компанією XСoal Energy & Resources контракт на поставку до кінця цього року 700 тис. тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи.