Brent дешевшає на тлі випробувань водневого боєзаряду в КНДР

Світові ціни на нафту в понеділок вранці не демонструють єдиної динаміки, американська марка WTI продовжує зростати на тлі скорочення видобутку в Мексиканській затоці, в той час як Brent знижується в ціні на новинах про випробування водневого боєзаряду в Північній Кореї, повідомляє Прайм.

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Станом на 06:49 за Києвом вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,42% - до 52,55 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 0,27% - до 47,42 долара за барель.

Зростання цін на американську нафту минулого тижня був пов'язаний зі скороченням видобутку на узбережжі Мексиканської затоки, куди 17 вересня прийшов тропічний циклон "Харві". "Харві" став найбільш руйнівним ураганом на території США за останні 12 років, з тих пір як на країну в 2005 році обрушився ураган "Катріна", який призвів до затоплення Нового Орлеана.

В результаті урагану станом на п'ятницю 10 НПЗ загальною потужністю 3,075 мільйона барелів на день залишалися закритими через наслідки стихії. Крім того, чотири НПЗ загальною потужністю 1,105 мільйона барелів на день працювали не на повну силу. Крім того, видобуток нафти в затоці залишається зниженою на 5,5%, або на 96 тисяч барелів на день, за даними бюро безпеки і навколишнього середовища США.

"Трейдери сподіваються, що недопрацьовані обсяги будуть відновлені", - наводить агентство Рейтер слова старшого ринкового аналітика OANDA Джеффрі Халлі (Jeffrey Halley). При цьому північноморська марка Brent дешевшає в понеділок на тлі новин з КНДР. У неділю КНДР заявила про успішне випробування водневого боєзаряду, який призначений для оснащення міжконтинентальних балістичних ракет.

Північна Корея стверджувала, що випробування водневого боєзаряду не призвело до витоку радіації або інших негативних впливів на навколишнє середовище. При цьому військові Південної Кореї у відповідь провели навчання з використанням балістичних ракет, а президент США Дональд Трамп заявив у своєму акаунті в Twitter, що слова і дії Північної Кореї залишаються ворожими і небезпечними для США.