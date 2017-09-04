Запаси газу в українських сховищах зросли до 15 мільярдів кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 26 серпня по 2 вересня зросли на 2,5%, або на 371 мільйон кубометрів, - до 14,949 мільярда кубометрів з 14,578 мільярда кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

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За даними компанії, добовий обсяг закачування газу до підземних сховищ за станом на 2 вересня становив близько 52,55 мільйона кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про плани по накопиченню в підземних газових сховищах (ПСГ) України до 1 жовтня 2017 року 17 мільярдів кубометрів газу для проходження опалювального сезону 2017-2018 років.

При підготовці до опалювального періоду 2016-2017 років Міненерговугілля також наполягало на необхідності накопичення 17 мільярдів кубометрів газу, тоді як керівництво "Нафтогазу України" запевняло, що 14,5 мільярда кубометрів буде цілком достатньо.

В результаті, в опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами "блакитного" палива на рівні 14,7 мільярда кубометрів і завершила сезон з 8,4 мільярда кубометрів.