"Роснефть" більше не монополіст: до України почали постачати дизпаливо від "Газпрому"

Нафтотрейдингова компанія «Сокар Україна» почала поставки в Україну дизельного пального виробництва заводів російської компанії «Газпром нафтохім Салават», що входить до групи активів держкомпанії «Газпром». Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«Торговий дім «Сокар Україна» почав поставки дизельного пального від «Газпром нафтохім Салават» (Росія) через компанію-посередника LVK CENTRE LIMITED (Англія). Вже поставлено перші 700 тонн пального», - йдеться в повідомленні компанії.

За інформацією прес-служби, цей контракт дозволяє диверсифікувати поставки дизельного пального з Росії до України й ліквідувати монопольне становище іншого постачальника дизпального на українському ринку.

«Ринок вперше за 3 роки отримав додаткове джерело ресурсу, затребуване такими країноутворюючими галузями, як сільське господарство, транспортний сектор, важка промисловість. Як результат - виграє кінцевий споживач пального в Україні, який отримує конкурентно обгрунтовану ціну», - зазначили в компанії.

Раніше повідомлялося, що в 2016 році швейцарська компанія Proton Energy монополізувала постачання дизельного пального російського виробництва, що надходить в Україну через трубопровід. Цей трубопровід проходить по північних областях України.

Довідка УНІАН. ТД «Сокар Україна» входить до складу міжнародної нафтотрейдингової компанії SOCAR, яка є державною компанією Азербайджану й видобуває в цій країні нафту та газ. Мережа АЗС в Україні під брендом SOCAR налічує понад 50 станцій.

«Газпром нафтохім Салават» - російська нафтохімічна компанія, яка виробляє бензин і дизельне пальне, продукцію нафтохімії (поліетилен, полістирол, стирол, бутилові спирти тощо), а також аміак і мінеральні добрива. Виробничі потужності підприємства розташовані в м. Салават (Башкортостан). Власником компанії є «Газпром».