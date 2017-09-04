Росія через санкції США може змінити схему фінансування "Північного потоку-2"

Росія може змінити структуру фінансування "Північного потоку-2" через нові санкції США, але сподівається, що економічні фактори виявляться важливішими за політичні, повідомив в інтерв'ю РИА Новости віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович.

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"Якщо буде жорстка санкційна заборона — будемо дивитися, як змінити структуру фінансування, але, повторюю, це не найбільше питання. Ми сподіваємося, що все-таки економічні міркування будуть превалювати над політичними", — сказав Дворкович, відповідаючи на питання про вплив нових санкцій США проти РФ на фінансування "Північного потоку-2".

Закон, підписаний на початку серпня президентом США Дональдом Трампом, зокрема, передбачає, що голова держави зможе накладати санкції на осіб, які вкладають у будівництво російських експортних трубопроводів більше 5 мільйонів доларів за рік або 1 мільйон доларів одноразово. Крім того, в законі окремо прописано, що США продовжать протидіяти проекту "Північний потік-2". Закон також скорочує максимальний термін фінансування російських нафтогазових компаній з 90 до 60 днів.

У кінці квітня Nord Stream 2 AG і європейські партнери підписали угоди про фінансування "Північного потоку-2". "Газпром" зазначав, що партнери по "Північному потоку-2"- Shell, OMV, Engie, Uniper і Wintershall — нададуть компанії Nord Stream 2 AG кредити за ставкою 6% річних до 2019 року. При цьому фінансування Nord Stream 2 надасть і сам "Газпром" на таких же умовах.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планують побудувати поруч із "Північним потоком".