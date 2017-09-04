"Нафтогаз" шукає консультанта для розділення функцій майже за $8 мільйонів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оголошує відкриті торги на надання інвестиційно-банківських послуг, пов'язаних із забезпеченням відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг), включно із залученням кваліфікованого партнера до управління газотранспортною системою України (ГТС), повідомила прес-служба компанії.

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Очікувана вартість закупівлі послуг становить до 7,6 млн дол.

Повідомляється, що основні завдання, які мають бути реалізовані: оцінка ризиків відокремлення та надання рекомендацій щодо зменшення їх негативного впливу; створення умов для успішного відбору кваліфікованого партнера з управління ГТС; допомога у структуруванні взаємовідносин з основними зацікавленими сторонами (акціонерами оператора ГТС та замовника, кредиторами, органами державної влади тощо).

Також мають бути забезпечені: допомога з підготовки документів, необхідних для процесу відбору кваліфікованого партнера, включаючи підготовку проекту умов та порядку проведення конкурсу та критеріїв обрання; підготовка переліку потенційних партнерів; визначення основних комерційних умов угоди з кваліфікованих партнером; структурування угоди; інформаційне та інше необхідне супроводження залучення партнера.

Наголошується, що учасники торгів мають підтвердити наявність: матеріально-технічної бази, зокрема офісів у мінімум трьох країнах ЄС; працівників відповідної кваліфікації з досвідом роботи у сфері злиття та поглинання у нафтогазовій галузі в країнах ЄС протягом останніх п’яти років, необхідних сертифікатів; досвіду виконання аналогічних договорів.

У прес-службі нагадали, що затверджувати результати конкурсу з відбору кваліфікованого партнера (партнерів) з управління українською ГТС, відповідно до Закону «Про ринок природного газу», має Верховна Рада за поданням Кабінету міністрів України. Умови конкурсу має розробити і затвердити Кабмін.

Відповідно до постанови уряду від 1 липня 2016 року № 496 відокремлення оператора ГТС має відбутися протягом 30 днів з дати набрання чинності остаточними рішеннями по суті арбітражних справ між «Нафтогазом» і «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі.

Як повідомляв УНІАН, поділ «Нафтогазу» - одна з ключових реформ енергосектору України. Модель поділу НАК обговорюється з 2014 року. За цей час Міненерговугілля, а також Мінекономрозвитку як основний орган влади, який курирує «Нафтогаз», представляли різні моделі функціонування компанії.

У липні минулого року Кабінет міністрів затвердив план реструктуризації «Нафтогазу України», що передбачає передачу під окрему юрисдикцію діяльності з транспортування, зберігання і видобутку природного газу.