WTI дорожчає на відновленні нафтопереробки в США після урагану

Світові ціни на нафту у вівторок вранці раніше не висловлюють єдиної динаміки, при цьому американська нафтова суміш марки WTI продовжує дорожчати, нафтопереробні заводи (НПЗ) в США відновлюють роботу після урагану "Харві", повідомляє Прайм.

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"Станом на 07:17 за Києвом вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,23% - до 52,22 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,34% - до 47,45 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Вартість американської нафти піднімається на тлі запуску НПЗ в країні, закритих у зв'язку з ураганом "Харві". Так, зокрема, ExxonMobil повідомила про проведення заходів для відновлення роботи свого нафтопереробного заводу в Бейтауні (штат Техас), що є другим за розміром НПЗ в Америці. Також запуск НПЗ призводить до зниження вартості бензину, наводить агентство Reuters думку інвестаналітика Rivkin Securities Вільяма О'Лафліна (William O Loughlin).

За даними Міненерго США, ураган "Харві" вивів з ладу більше чверті нафтопереробних потужностей США, майже 27%. "Харві" став найбільш руйнівним ураганом на території США за останні 12 років, відтоді як на країну в 2005 році обрушився ураган "Катріна", який призвів до затоплення території Нового Орлеана.

Тепер інвестори очікують статданих щодо запасів нафти в США за тиждень. На даний момент аналітики припускають, що показник знизився на 1,18%, або на 5,392 мільйона барелів - до 452,408 мільйона барелів. Дані будуть опубліковані міненерго країни в четвер.