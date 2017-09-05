Україна збільшила експорт електроенергії на 61%

Україна в січні-серпні 2017 року збільшила експорт електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 60,9% - до 176,2 млн дол., повідомляє Державна фіскальна служба (ДФС).

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За даними відомства, 55,5% виручки від експорту припадало на поставки електроенергії до Угорщини. Близько 22% від загального обсягу експорту електроенергії припало на Молдову і близько 18% – на Польщу.

У серпні Україна експортувала електроенергію до Угорщини на 6,5 млн дол., до Молдови – на 4,7 млн дол., до Польщі – на 4 млн дол.

Імпорт електроенергії за підсумками 8 місяців становив 1,5 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року Україна збільшила валютну виручку від експорту електроенергії на 1,3% – до 152 млн дол.