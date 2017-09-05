Южно-Український енергокомплекс перейшов у режим жорсткої економії води

Южно-Український енергокомплекс, який входить до складу Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергатом», перейшов у режим жорсткої економії води через критично низький приплив у річці Південний Буг. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«На Южно-Українському енергокомплексі з 31 серпня введено режим жорсткої економії використання води. Така вказівка головного інженера ВП ЮУАЕС (відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» - УНІАН) продиктована складною і небезпечною ситуацією з водопостачанням у басейні Південного Бугу та прийнята у відповідь на лист Південно-Бузького басейнового управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за інформацією Укргідрометцентру, на річці Південний Буг та її притоках у даний час спостерігається дуже низька водність (21-27% від норми), що призвело до дуже складної та небезпечної ситуації з водопостачанням.

«Для максимального вжиття заходів щодо економного використання водних ресурсів цехам і підрозділам АЕС наказано чітко дотримуватися норм споживання хімзнесоленої води, що використовується в процесі роботи станції, не перевищувати норм споживання питної води», - відзначили у прес-службі, додавши, що також буде обмежено роботу фонтанів і полив зелених насаджень.

«Якщо метеоситуація не зміниться, запаси річкових водоймищ будуть вичерпані вже до кінця цього тижня. За умови подальшої низької водності, згідно з чинним законодавством, можливо, буде ухвалено рішення про обмеження водозабору, крім питного, для всіх водокористувачів, про спрацювання рибогосподарських ставків у басейні річки та реалізацію інших заходів для стабілізації ситуації», - наводяться в повідомленні слова начальника Південно-Бузького басейнового управління Сергія Письменного.

Згідно з повідомленням, фахівці басейнового управління також переконані, що розв’язати проблему критичного вододефіциту в пониззі Південного Бугу зможе підвищення рівня Олександрівського водосховища до проектної позначки 20,7 м.

«Накопиченого запасу води має вистачити для водозабезпечення населення і народногосподарських потреб Миколаївської області на весь меженний період (період найнижчого рівня води в річці - УНІАН), що зменшить до мінімуму ймовірність виникнення вододефіциту в нижній течії річки», - відзначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня повідомлялося, що Ташлицька гідроакумулююча електростанція, яка є частиною Южно-Українського енергетичного комплексу, може бути зупинена внаслідок низького рівня води в Олександрівському водосховищі через маловоддя в річці Південний Буг.

Довідка УНІАН. Южно-Український енергетичний комплекс розташований на півдні України в Миколаївській області. Він включає в себе Южно-Українську атомну станцію (три атомні енергоблоки сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівську гідроелектростанцію на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і високоманеврену Ташлицьку гідроакумулюючу станцію (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 302 МВт, у стадії будівництва друга черга - гідроагрегат №3).