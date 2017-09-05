"Нафтогаз" побачив загрозу для безперебійних постачань газу населенню

Скасування автоматичного перерозподілу банками коштів, які отримують регіональні газопостачальні компанії від кінцевих споживачів газу, і передача цієї функції облгаззбуту може привести до збільшення боргів перед Національним нафтогазовим холдингом «Нафтогаз України» і загрожує безперебійному постачанню газу населенню.

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Таку заяву оприлюднила прес-служба «Нафтогазу» у відповідь на внесення Кабміном відповідних змін до порядку ведення розрахунків на ринку газу.

«Ухвалення урядом постанови №667 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 26 квітня 2017 №296» (постанова, яка до змін встановлювала автоматичний режим розподілу коштів-УНІАН) в її нинішньому вигляді створює загрозу для забезпечення безперебійних поставок газу для населення України і створює ризики суттєвого накопичення заборгованості регіональних постачальників газу перед державною компанією", - йдеться в повідомлення.

За інформацією «Нафтогазу», після внесених змін, приватні облгаззбути самостійно розподілятимуть гроші, які вони отримують від кінцевих споживачів.

«Механізм, який діяв досі, передбачав, що кошти від населення за спожитий газ надходили на спецрахунки підприємств з постачання газу (газзбутів), на яких відбувався автоматичний щоденний розподіл коштів між «Нафтогазом», оператором газотранспортної системи і газорозподільних мереж за встановленою формулою згідно з їх часткою в роздрібній ціні газу», - пояснили в «Нафтогазі», додавши, що в структурі вартості газу (6 957,9 грн за 1 тис. куб. м) 83,6% займає вартість палива, 8,9% - тариф на транспортування газорозподільчими мережами, 3,8% - магістральними газопроводами, 2,1% - націнка роздрібних постачальників.

Новий порядок, за інформацією держхолдингу, надає газзбутам можливість на свій розсуд за допомогою звичайних платіжних доручень списувати кошти зі спецрахунків.

«Банк більше не розщеплюватиме кошти за затвердженими нормативами, які відомі всім учасникам. Оскільки інформація про рух коштів на рахунках суб'єктів господарювання є банківською таємницею, ні «Нафтогаз», ні «Укртрансгаз» більше не зможуть бути впевненими, що кошти газзбутів розподілені коректно», - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Кабмін вніс зміни до порядку проведення розрахунків на газовому ринку, згідно з яким облгаззбути зможуть отримувати зі спеціальних рахунків на розподільчі рахунки 2,5% маржі, яка їм належить, виключно "живими" грошима. Цією ж постановою уряд впровадив формули і коефіцієнти, за допомогою яких розраховуватиметься частка, яка належить кожному учаснику ринку.