Кілька українських імпортерів шляхом змови заробили на стрибку цін на автогаз 700 мільйонів гривень – Каплін

Народний депутат Сергій Каплін на брифінгу у ВР заявив, що скачок цін був викликаний картельною змовою кількох імпортерів, на якій вони заробили близько 700 млн грн, передає «112 Україна».

"Ще рік тому було відомо, що основні виробники цього виду палива зупиняються через рік на вимушений чи запланований ремонт. Всім було зрозуміло, що відбувається з імпортом зрідженого газу. Всі прекрасно розуміли, що треба запасатися, як мінімум на 3 місяці 200-300 тис. т скрапленого газу, аби через стабілізаційні аукціони потім збивати ціну, як це, до речі, робить Нацбанк. Ніхто нічого у цьому напрямку не зробив. Але ми допустили найстрашніше, що в цих кризових умовах скористалися нечисті на руку ділки.

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Так, компанії "Надежда", "Газтрон-Україна", "УПЦ Комерц", "Пропан Трейд", "Автотранс", "Авантаж-7" фактично провели аферу цього десятиліття, збільшивши у фіктивний протизаконний спосіб ціни на газ, коли були можливості їх тримати на рівні, як мінімум 11-12 грн до 16 і 18. Ці компанії за останні 3 тижні, відповідно до наших розрахунків, заробили на вас, дорогі українці приблизно 700 млн грн, і головне – продовжують далі заробляти ці мільйони", - заявив Каплін.

Він додав, що передав до ГПУ, Антимонопольного комітету, СБУ матеріали з телефонних розмов цих керівників підприємств і власників. Деякі записи він процитував прямо на брифінгу.

За словами Капліна, він вимагає, аби ГПУ і Антимонопольний комітет розібратися, що робиться на найбільшому в Україні ринку міста Києва, "який фактично є індикатором цін для ситуації по цілій країні".

Нагадаємо, в останні тижні ціни на автогаз злетіли з 11-12 грн за літр до 16-18 грн. АМКУ вже зайнявся перевіркою ринку на предмет змови.