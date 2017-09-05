У "Нафтогазі" назвали причину відставки члена наглядової ради Проктора

Член наглядової ради Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Чарльз Проктор йде у відставку у зв'язку з відсутністю підтримки реформи корпоративного управління з боку Кабінету міністрів України. Про це повідомляє прес-служба холдингу.

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«Член наглядової ради НАК «Нафтогаз України», незалежний директор Чарльз Проктор повідомив раді про своє рішення піти з посади з 30 вересня 2017 року... Своє рішення пан Проктор пояснив відсутністю належної підтримки реформи корпоративного управління з боку уряду, незважаючи на численні обіцянки чиновників», - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, позиція уряду не тільки загрожує процесу корпоративної реформи, а також вимагає набагато більше часу для виконання обов'язків незалежного директора, ніж це узгоджувалося під час призначення Проктора. Ці фактори перешкоджають подальшому ефективному виконанню ним своїх обов'язків.

«Інші члени спостережної ради «Нафтогазу» поділяють розчарування пана Проктора ситуацією і його турботою про майбутнє реформи корпоративного управління», - заявили в прес-службі.

У компанії також зазначили, що Кабмін зволікає з прийняттям фінансового плану держхолдингу на 2017 рік, що негативно впливає на інвестиційну діяльність компанії.

«Вони (члени спостережної ради – УНІАН) відзначають, що без істотного просування у вирішенні цих проблем продовження виконання ними своїх обов'язків в якості членів наглядової ради «Нафтогазу» є невизначеним», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Комітет з призначенням керівників особливо важливих для економіки підприємств при Мінекономрозвитку визначив трьох кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради «Нафтогазу»: Маркуса Річардса, Пол Уорвіка і Чарльза Проктора. Також від держави були призначені Юлія Ковалів і екс-міністр енергетики Володимир Демчишин.

У середині квітня у відставку пішла представник держави – Юлія Ковалів, яка була головою наглядової ради. Після цього її очолив Пол Уорвік.