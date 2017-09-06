Нафта дешевшає на тлі відновлення роботи НПЗ після урагану

Світові ціни на нафту в середу вранці знижуються, так як попит на енергоресурс залишається зниженим на тлі повільного відновлення потужностей переробки на НПЗ у США після урагану "Харві", повідомляє Прайм.

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"Станом на 07:08 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,39%, до 53,17 долара за барель, ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,18% - до 48,57 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

За даними міненерго США загальне число неробочих потужностей на НПЗ у США становить 3,8 мільйона барелів нафти на добу, або 20% від переробки в країні, незважаючи на відновлення робіт на деяких підприємствах. Інші НПЗ, включаючи завод Marathon Oil Corporation у Галвестон-Бей та НПЗ компанії Citgo в Корпус-Крісті, за даними агентства Reuters, працюють не в повну силу.

Крім того, агентство повідомляє про наближення до Карибським островам нового шторму Irma, якому присвоєна рекордна "категорія 5".

"Доки існує загроза ще одного урагану на узбережжі США, гравці будуть обережні на торгах", - наводить агентство слова аналітика банку ANZ.