Україна з початку року збільшила імпорт нафти та нафтопродуктів

Україна протягом січня-серпня 2017 року імпортувала сирої нафти і газового конденсату на 255,7 мільйона доларів, що в 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляє Державна фіскальна служба України, основні поставки нафти (83,3%) були з Азербайджану – на 213,2 мільйона доларів, Ірану (7,3%) – 18,5 мільйона доларів, Казахстану (6,8%) – 17,5 мільйона доларів. З інших країн було поставлено сировину на 6,5 мільйона доларів.

Також Україна в січні-серпні 2017 року імпортувала нафтопродукти в грошовому вираженні на 2,466 мільярда доларів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з даними відомства, половина всього обсягу імпорту нафтопродуктів в Україну припала на Білорусь – 1,228 мільярда доларів. Імпорт з Росії зайняв друге місце – 635,5 мільйона доларів, на третьому місці опинилися поставки з Литви – 226,9 мільйона доларів. З інших країн за січень-серпень 2017 року імпорт нафтопродуктів склав 375,4 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 2016 рік імпортувала сирої нафти та газового конденсату на 173,8 мільйона доларів, що в 2,1 рази більше, ніж у 2015 році.

Крім того, Україна в 2016 році імпортувала нафтопродуктів на 3,267 мільярда доларів, що на 15,3% менше, ніж у 2015 році.

При цьому майже половина всього обсягу імпорту нафтопродуктів в Україну припала на Білорусь – 1,794 мільярда доларів. На другому місці (близько 20%) був імпорт палива з Росії – 0,543 мільярда доларів, на третьому – з Литви (0,355 мільярда доларів, або 10,9%).