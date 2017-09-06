До України прибудуть три кораблі з енергетичним вугіллям - Кістіон

В Україну з 8 по 12 вересня прийде три кораблі з вугіллям енергетичної марки "А". Про це в ході засідання уряду повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

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"З 8 по 12 вересня у нас пік постачання енергетичного вугілля марки "А". Тобто, приходять принаймні три корабля в порт "Южний", - сказав він.

Віце-прем'єр додав, що порти і весь логістичний ланцюжок готові до прийому такого вугілля.

За його словами на сьогоднішній день на складах теплової генерації накопичено 1,9 мільйона тонн вугілля, що вдвічі більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляв УНІАН, одна з найбільших енергогенеруючих компаній «Центренерго» уклала з американською компанією Xcoal Energy & Resources контракт на поставку до кінця цього року 700 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитової групи. Перші 85 тисяч тонн мали прибути в порт «Южний» (Одеська область) на початку вересня цього року. Наприкінці вересня прибудуть наступні 125 тисяч тонн.