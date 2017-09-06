Гройсман назвав умови для зниження цін на газ в Україні

Ціни на природний газ значно знизяться після збільшення Україною видобутку «блакитного» палива до рівня самозабезпечення країни, чого вдасться досягти до 2020 року. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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«Тоді, коли ми станемо країною, яка зможе сама забезпечити свої потреби. У 2020 році ми зможемо перейти до зовсім іншого формування ціни на український газ. Він стане значно дешевшим, ніж зараз. Він стане дешевшим не на місяць і не на два, а раз і назавжди», - сказав він, додавши, що Україна зможе до 2020 року вийти на такий рівень видобутку газу, який дозволить покрити потреби комунальної теплоенергетики та населення.

«Це дозволить врегулювати цінову політику і зробити ціни дешевшими. Це вже буде системно, на десятиліття вперед. Ми будемо повністю незалежні у питанні забезпечення газом комунальної теплоенергетики та населення», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, за 2015 рік видобуток газу в Україні скоротився порівняно з 2014 роком на 3,1% - до 19,2 млрд кубометрів. У 2016 році Україна збільшила видобуток газу на 0,5% - до 19,8 млрд куб. м. За 8 місяців поточного року видобуток газу збільшився на 3% і становив близько 13,8 млрд куб. м.

Наприкінці грудня 2016 року Кабінет міністрів України затвердив Концепцію розвитку газодобувної галузі України на період до 2020 року, яка передбачає нарощування обсягів видобутку палива до 27 млрд кубометрів на рік, що повністю забезпечить потребу країни в цьому виді енергоресурсів.