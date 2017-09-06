У Кабміні хочуть зобов'язати ЛЕО Григоришина перереєструватися на підконтрольній території

Віце-прем'єр-міністр з питань регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко пропонує винести питання про реєстрацію регіональної енергопостачальної компанії «Луганське енергетичне об'єднання» на підконтрольній території України на розгляд Ради національної безпеки України. Про це він повідомив на засіданні Кабміну.

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«Ця компанія фактично досі не перереєстрована на території України, і це також невиконання зобов'язань і закону. Можливо, це питання потрібно виносити на розгляд РНБО, щоб зобов'язати компанію, від якої залежить енергопостачання Луганської області, перереєструватися на території, яка є підконтрольною», - сказав він.

Також він додав, що Міненерговугілля розробило план реструктуризації боргів непідконтрольних територій за електроенергію, щоб вони не впливали на інші борги компанії «ЛЕО».

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін ухвалив постанову №263, яка зобов'язувала «Луганське енергетичне об'єднання» поставляти електроенергію на тимчасово окуповану територію Луганської області незалежно від рівня оплати. У результаті цих поставок накопичилися великі борги. З 25 квітня 2017 року поставки електроенергії на окуповані території Луганської області були повністю припинені.

Раніше представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості заявляли про те, що «ЛЕО» не перереєструвалося на підконтрольній Україні території, як це зробила компанія «Донецькобленерго», яка потрапила у подібну ситуацію.

Довідка УНІАН. Компанія "Луганське енергетичне об'єднання" є енергопостачальною компанією для споживачів Луганської області і входить до групи компаній "Енергетичний стандарт" бізнесмена Костянтина Григоришина.