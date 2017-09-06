Кабмін і "Нафтогаз" "посварилися" через реформування ГТС

Кабінет міністрів України доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості створити міжвідомчу комісію з розслідування невиконання Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» плану передачі активів і ресурсів, необхідних для ефективної роботи нового оператора газотранспортної системи «Магістральні газопроводи України» (МГУ), повідомляє прес-служба Міненерговугілля.

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До складу міжвідомчої комісії повинні увійти представники Секретаріату Кабінету міністрів, Міненерговугілля, Мін'юсту та Генпрокуратури. Звіт за результатами проведеного розслідування планується розглянути на засіданні уряду.

У прес-службі Міненерговугілля зазначили, що раніше, 14 червня 2017 року, Кабмін підтримав аналіз матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для ефективної роботи «Магістральних газопроводів України».

Крім того, було підготовлено попередній перелік активів і ресурсів, необхідних для ефективної роботи «МГУ» та плану їх передачі компанії.

З метою забезпечення виконання цього плану було створено робочу групу. У прес-службі повідомили, що міністерство виконало всі заходи, контрольний термін за якими вже настав, крім двох.

«Невиконаним є п.5 додатку до плану передачі активів «уточнення переліку державного і власного майна, що підлягає передачі, з подальшим погодженням із «МГУ», відповідальний за виконання НАК «Нафтогаз України». «Нафтогаз України» представив перелік активів, який абсолютно відрізняється від схваленого протокольним рішенням уряду. Цей перелік активів не узгоджений із Секретаріатом Енергетичного співтовариства, як того вимагає п.4 постанови уряду від 1.07.16», - сказано в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що внаслідок цього Міненерговугілля не має права затвердити наданий перелік активів, згідно п.6 додатку до плану передачі активів. «Таким чином, своїми діями НАК "Нафтогаз України" фактично саботує виконання постанови КМУ №496. Викладені вище обставини призводять до зриву процесу реструктуризації «Нафтогазу України» з метою відокремлення діяльності з транспортування природного газу й до невиконання українською стороною взятих на себе зобов'язань перед європейською спільнотою», - сказано в повідомленні.

У свою чергу в прес-службі «Нафтогазу» повідомили, що компанія виконала залежну від неї частину роботи в рамках плану передачі активів «МГУ».

«Нафтогаз» направив Міненерговугілля перелік активів, достатніх для забезпечення, вже з першого дня після передачі, повної незалежності оператора ГТС відповідно до законодавства ЄС та України, а також проходження сертифікації нового оператора в НКРЕКП за узгодженням із Секретаріатом Енергетичного співтовариства. Таким чином, «Нафтогаз» зробив усе від нього залежне, щоб виконати вимогу надати уточнений перелік», - сказано в повідомленні.

У прес-службі компанії зазначили, що якщо між переліками активів, складеними «Нафтогазом» і Міненерговугілля, є розбіжності, вони не є перешкодою для Міненерговугілля, щоб виконувати будь-який із пунктів плану реструктуризації «Нафтогазу» або плану передачі активів у «МГУ», який деталізує виконання пунктів 3 та 4 плану реструктуризації. «Обидва документи містять велику кількість дій з боку міністерств та інших відомств, які не потребують залучення «Нафтогазу», але не виконуються», - підкреслили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, поділ «Нафтогазу» - одна з ключових реформ енергосектору України. Модель поділу НАК обговорюється з 2014 року. За цей час Міненерговугілля, а також Мінекономрозвитку як основний орган влади, що курирує «Нафтогаз», представляли різні моделі функціонування компанії.

У липні минулого року Кабінет міністрів затвердив план реструктуризації «Нафтогазу України», що передбачає передачу під окрему юрисдикцію діяльності з транспортування, зберігання та видобутку природного газу.