Кабмін планує закачати в сховища не менше 17 мільярдів кубів газу

Україна планує до початку опалювального сезону закачати в свої підземні газосховища не менш як 17 млрд куб. м газу.

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Про це в ході засідання уряду повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

"Нині в підземні сховища закачано газу більш як 14 млрд куб. м, що порівняно з попереднім роком на 2 млрд куб. м більше. І я впевнений, що ті завдання, які передбачено планом заходів, тобто обсяг не менш як 17 млрд куб. м, будуть виконані, виходячи з технічних і технологічних можливостей, які ми маємо сьогодні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, під час підготовки до опалювального періоду 2016/2017 років Міненерговугілля також наполягало на необхідності нагромадити 17 млрд куб. м газу, тоді як керівництво «Нафтогазу України» запевняло, що 14,5 млрд куб. м буде цілком достатньо.

В результаті в опалювальний сезон 2016/2017 років Україна увійшла із запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м і завершила сезон з 8,4 млрд куб. м.