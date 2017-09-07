Світові ціни на нафту тримаються вище $54 за барель

Світові ціни на нафту знижуються зранку в четвер в рамках корекції, в ході торгів середи сировина піднімалася в ціні на 1% і більше на очікуваннях зростання попиту на "чорне золото", викликаного відновленням роботи нафтопереробних заводів (НПЗ) у США після урагану "Харві", свідчать дані торгів.

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Вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,31% - до 54,03 долара за барель. У середу вартість вперше з 25 травня піднялася вище 54 доларів за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,14% - до 49,09 долара за барель, повідомляє Прайм.

Американські НПЗ підвищують нафтовий попит, оскільки відновлюють свою роботу після повеней через недавній ураган, що повинно підтримувати ціни на нафту, наводить агентство Рейтер думку аналітиків банку ANZ. Ураган "Харві" вивів з ладу більше чверті нафтопереробних потужностей США.

При цьому слабо підтримують зниження вартості нафти дані від Американського інституту нафти (API). Згідно з даними API, запаси нафти в США за тиждень з 1 вересня зросли на 2,791 мільйона барелів, до 460,591 мільйона барелів. Запаси бензину при цьому впали на 2,544 мільйона барелів, дистилятів - на 603 тисячі барелів. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинзі зросли на 669 тисяч барелів.

Пізніше в четвер ринок чекає даних від Міненерго США. Аналітики прогнозують зростання запасів нафти на 4,7 мільйона барелів, або на 1,03% - до 462,5 мільйона барелів.