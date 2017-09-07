Кабмін схвалив енергоміст "Україна-ЄС"

10:46, 07 вересня 2017
Енергетика
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Енергетичний міст дозволить експортувати до Польщі та Угорщини електроенергію, вироблену на другому енергоблоці Хмельницької АЕС.

Ілюстрація REUTERS

Кабінет міністрів України схвалив розпорядження про реалізацію проекту «Енергетичний міст «Україна-ЄС», який дозволить експортувати до Польщі та Угорщини електроенергію, вироблену на другому енергоблоці Хмельницької АЕС. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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«Урядом прийнято розпорядження ... щодо реалізації пілотного проекту «Енергетичний міст «Україна - Європейський Союз», метою якого є розвиток міждержавних магістральних мереж та організація видачі потужності енергоблоку №2 Хмельницької АЕС для забезпечення довгострокового експорту електроенергії в країни Європейського Союзу», - наголошується в повідомленні.

За інформацією прес-служби, цей проект також передбачає залучення коштів, отриманих від експорту електроенергії, виробленої на другому блоці Хмельницької АЕС, для фінансування завершення будівництва третього та четвертого енергоблоків.

«Консорціумом у складі компаній Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S. аг.l. і EDF Trading Limited направлено Міненерговугілля концептуальну записку і техніко-економічне обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства щодо даного проекту», - додали в міністерстві.

Також наголошується, що Енергоміст «Україна-ЄС» є першим проектом державно-приватного партнерства, який передбачає інтеграцію об'єднаної енергетичної системи України з європейською енергосистемою.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Енергоатом» представив свій проект «Енергоміст «Україна – ЄС». В рамках проекту передбачається переключити енергоблок №2 Хмельницької АЕС на ENTSO-E (європейська енергосистема) і здійснювати експорт електроенергії. Як зазначав президент «Енергоатома» Юрій Недашковський, поставки електроенергії до Європи за довгостроковими договорами можуть дозволити залучити інвестиції в добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС, стан готовності будівельних конструкцій яких становить 73% і 28% відповідно.

Також Недашковський повідомляв, що «Енергоатом» планує до кінця цього року затвердити на засіданні Кабміну і подати на розгляд парламенту законопроект про завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків ХАЕС. За оцінками компанії, завершення будівництва цих блоків дасть додаткову генерацію електроенергії в об'єднану енергосистему України на рівні 15 млрд кВт-год на рік. Завершення будівництва і введення в експлуатацію третього блоку очікується в 2025 році.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Роботи з добудови 3-го і 4-го блоку ХАЕС не ведуться кілька років, в тому числі і через відсутність фінансування.

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Теги: #експорт електроенергії#енергоміст Україна-ЄС