Епоха "газового" шантажу в минулому: Порошенко нагадав, що Україна майже 2 роки не купує газ у Росії

Епоха «газового» шантажу України, який щодо нашої країни використовувала Росія і її компанія-монополіст «Газпром», залишилася в минулому.

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Про це під час щорічного послання до парламенту заявив президент України Петро Порошенко.

«До того, як Росія почала воєнні дії проти України, головною її зброєю була зброя енергетична. До 2014 року Москва тримала нас на своїй орбіті газовою залежністю. Здавалося, що тієї непереборної сили тяжіння нам ніколи не вдасться подолати... У листопаді цього року виповнюється 2 роки, як ми не купуємо газ у Росії. Це свідчить про те, що епоха «газового» шантажу безповоротно залишилася в минулому», - сказав він.

Також президент зазначив, що Україна змогла добитися перемоги у спорах з Росією в Стокгольмському арбітражі й очікує позитивного результату за контрактом на транзит газу, який закінчується наприкінці 2019 року.

«У зв'язку з тим, що контракт закінчується в 2019 році, наше завдання, за допомогою Євросоюзу добитися революційної зміни в організації транзиту: щоб європейці купували російський газ на східному, а не на західному кордоні України (спільно з нами), а Україна надавала якісні транзитні послуги не Росії, а Євросоюзу», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: щодо транзиту російського газу в ЄС через територію України і щодо купівлі-продажу Україною російського газу.

31 травня 2017 року «Нафтогаз України» одержав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до російського газового монополіста «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу. Рішення за контрактом на транзит очікується до кінця листопада.

За 8 місяців 2017 року транзит російського газу через територію України зріс на 23% - до 51,2 млрд куб. м. При цьому, наша країна з листопада 2015 року не купує газ у Росії.

Довідка УНІАН. За даними «Нафтогазу», станом на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 млрд дол. (з яких 14,1 млрд дол. становлять вимоги щодо перегляду ціни за спожитий Україна газ у 2011-2015 роках), а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол., із яких 34,45 млрд дол. як санкції за принципом «бери або плати».

За позовом у рамках контракту на транзит газу вимоги «Нафтогазу» до «Газпрому» становлять 12,3 млрд дол., в «Газпрому» до української компанії - 7 млн дол.